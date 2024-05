Il Messico parteciperà alla 112a Conferenza dell'ILO

CITTÀ DEL MESSICO, 15 MAG - Dopo aver ratificato nove delle dieci convenzioni fondamentali richieste dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ai membri, il Messico parteciperà alla 112a Conferenza Internazionale che si terrà a Ginevra, in Svizzera, a partire dal 3 giugno. Pedro Américo Furtado, capo dell'Ufficio dell'ILO per il Messico, ha dichiarato che il Paese ha fatto grandi cambiamenti nell'ambito del lavoro che non solo sono in linea con le convenzioni internazionali, ma sono stati raggiunti con la partecipazione delle aziende, dei lavoratori e del governo.