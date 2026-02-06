Giornale di Brescia
Il maltempo continua sulla Calabria, allerta arancione in aree tirreniche

CATANZARO, 06 FEB - Il maltempo continua a insistere sulla Calabria. Allerta meteo arancione oggi sulle aree tirreniche del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese, con molti Comuni che hanno scelto di chiudere scuole e altre aree pubbliche. Le piogge al momento interessano la parte centro-orientale della regione e, in particolare, il massiccio della Sila, ma non si segnalano danni o criticità. La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, segue costantemente l'evolversi della situazione.

CATANZARO

