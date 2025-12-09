Il legale della famiglia di Tatiana 'non ci sarà denuncia nei confronti di Dragos'

BARI, 09 DIC - La famiglia e Tatiana Tramacere, la ragazza di Nardò scomparsa il 24 novembre sorso e poi ritrovata dopo 11 giorni nascosta in casa di un amico, tramite il loro avvocato Tommaso Valente, chiariscono che "non ci sarà alcuna denuncia" nei confronti di Dragos Ioan Gheormescu, il ragazzo che ha ospitato in casa la 27enne. Si conferma così, anche nella versione della famiglia, l'allontanamento volontario come è emerso già al momento del ritrovamento, e come la stessa ragazza ha dichiarato ai carabinieri che l'hanno trovata il 4 dicembre scorso nella mansarda dell'appartamento del 30enne che vive e lavora da tempo in Salento.