Il j'accuse del rapporto degli osservatori Onu sul Venezuela

CARACAS, 13 AGO - Il Consiglio elettorale venezuelano (Cne) non è riuscito a garantire i principi essenziali di trasparenza e integrità che sono fondamentali per elezioni credibili: l'accusa è contenuta nel rapporto preliminare, inizialmente confidenziale, appena pubblicato dalla Segreteria generale delle Nazioni Unite. Nel testo redatto da un gruppo di osservatori elettorali dell'Onu si allerta anche sul fatto che l'istituzione venezuelana "non ha seguito le norme nazionali e non ha rispettato i tempi previsti". Secondo gli esperti, annunciare il risultato di un'elezione senza pubblicarne i verbali "non ha precedenti nelle elezioni democratiche contemporanee". Gli osservatori hanno anche detto di aver analizzato "un piccolo campione" dei verbali presentati dall'opposizione che "presentano tutte le caratteristiche di sicurezza dei risultati originali".