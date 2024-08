Il governo pone la questione di fiducia al dl Infrastrutture

ROMA, 05 AGO - Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Infrastrutture che è all'esame del Senato, in seconda lettura, nello stesso testo approvato alla Camera lo scorso 29 luglio, sempre con la fiducia. A chiedere la fiducia in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L'assemblea ha quindi avviato le dichiarazioni di voto.