Il governo convoca sindacati su vicenda Ex Ilva martedì 18

ROMA, 12 NOV - "Il Governo, dando concreto seguito alla disponibilità a proseguire il confronto sull'ex Ilva, riaffermata in occasione dell'incontro di ieri, ha convocato le organizzazioni sindacali per martedì 18 novembre, alle ore 15,00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, al fine di riprendere il dialogo sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del Gruppo". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

ROMA

