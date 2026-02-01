Giornale di Brescia
Il giovane simbolo della protesta in Iran Erfan Soltani liberato su cauzione

ROMA, 01 FEB - Il manifestante simbolo delle proteste delle scorse settimane in Iran Erfan Soltani è stato rilasciato su cauzione: lo fa sapere l'avvocato. Il 26 enne era stato arrestato l'8 gennaio e subito condannato a morte con l'accusa di propaganda contro lo Stato. Soltani è stato rilasciato, ha dichiarato il suo avvocato, dopo che gli Stati Uniti avevano messo in guardia rispetto alla eventualità che fosse giustiziato, sebbene Teheran avesse negato la sua condanna a morte. Il 26enne "è stato rilasciato ieri e gli sono stati restituiti tutti i suoi beni, compreso il cellulare", ha dichiarato l'avvocato Amir Mousakhani, aggiungendo che per il suo rilascio è stata pagata una cauzione di "due miliardi di toman" (poco più di 10.000 euro).

Argomenti
ROMA

