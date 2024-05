Il concorso 2024 del collegio universitario di Villa Nazareth

ROMA, 28 MAG - Il Collegio universitario di merito "Villa Nazareth" della fondazione Comunità Domenico Tardini onlus accoglie gratuitamente, e sostiene nel percorso di formazione, giovani con un eccellente curriculum provenienti da famiglie che hanno difficoltà a mantenerli negli studi. Anche quest'anno sono stati messi a bando 16 posti per l'ammissione a titolo gratuito nelle nostre residenze per studenti e studentesse, italiani e stranieri, che intendono iscriversi presso università statali e non statali di Roma, legalmente riconosciute dal ministero dell'Università: 10 posti per la residenza maschile di cui 5 riservati ai partecipanti al bando Inps per collegi universitari; 6 posti per la residenza femminile di cui 3 riservati ai partecipanti al bando Inps per collegi universitari. Infine, 3 borse di studio della durata di un anno, rinnovabile (consistenti in attività formative e contributi in denaro e/o rimborsi spese per un importo non superiore ad 800 euro) per studenti e studentesse, italiani e stranieri, neodiplomati che, non potendo concorrere per l'ammissione in Collegio e vivere la comunità nella sua pienezza, intendono iscriversi ad una Università presente sul territorio nazionale. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse, italiani e stranieri, che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore nel 2024. Fermo restando il diritto di precedenza degli studenti neodiplomati, la Fondazione si riserva insindacabilmente di accogliere studenti che devono iscriversi agli anni successivi al primo universitario, il cui percorso scolastico e accademico sia regolare e meritevole; in ogni caso è esclusa l'ammissione degli studenti che devono iscriversi all'ultimo anno dei percorsi di laurea magistrale.