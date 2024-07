Il Cdm delibera il ricorso contro l'Austria sul Brennero

Il traffico sull'autostrada del Brennero è intenso per la festività di Corpus domini in Austria e Germania, 30 maggio 2024. In direzione sud si registrano rallentamenti e code tra Bressanone e Rovereto Sud, come anche direzione Carpi e l'allacciamento A1. Rallentamenti vengono, inoltre, segnalati in direzione nord tra Affi e Rovereto Nord. ANSA/G.News