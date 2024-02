Il Brasile dichiara guerra al 'deepfake' nelle elezioni

BRASILIA, 28 FEB - Il Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile ha approvato le risoluzioni che regolano le elezioni di quest'anno nel Paese, dove a ottobre si svolgeranno le amministrative. In una delle norme, che tratta degli standard per la pubblicità elettorale, i giudici hanno stabilito un regolamento per l'uso dell'intelligenza artificiale: se viene usata in modo irregolare, può comportare la squalifica del candidato. Il cosiddetto 'deepfake' - che è stato espressamente proibito - è una delle maggiori preoccupazioni del Tse, a causa del suo potenziale di sbilanciamento delle elezioni. Con la tecnologia è possibile, ad esempio, sostituire i volti delle persone nei video o simularne la voce. Il Tribunale ha inoltre approvato punti che ampliano la responsabilità e il ruolo delle Big Tech in relazione soprattutto ai social network. Lo standard stabilisce obblighi per le piattaforme di fornire i propri servizi "in conformità con il loro dovere di diligenza e la loro funzione sociale". Le aziende di tecnologia potranno inoltre essere responsabilizzate in ambito civile e amministrativo se non rimuovono dalle reti contenuti giudicati falsi.