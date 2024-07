Il 9 settembre Brugnaro parlerà al Consiglio Comunale

VENEZIA, JUL 18 - Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro parteciperà al Consiglio Comunale di Venezia fissato per il 9 settembre. Lo si apprende da fonti di Ca' Farsetti. In quella data, come Brugnaro aveva preannunciato ieri in un messaggio all'assemblea, saranno messe all'ordine del giorno le questioni di natura politica e amministrativa collegate all'indagine giudiziaria in cui il sindaco è indagato assieme ad altri funzionari pubblici e imprenditori.