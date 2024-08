Il 19enne trovato morto in strada a Prato è stato ucciso

PRATO, 13 AGO - E' stato ucciso Hu Lipeng, il 19enne cinese trovato morto in strada a Prato domenica scorsa poco dopo le 23. Gli inquirenti hanno escluso il suicidio, la prima ipotesi circolata, e hanno aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. Nel pomeriggio si svolgerà l'autopsia, con la procura che ha affidato l'incarico alla dottoressa Luciana Sonnellini. La famiglia del ragazzo si è affidata all'avvocato Tiziano Veltri, e ha deciso di non nominare un consulente di parte. Stando alla prima ricostruzione, il giovane è morto dopo esser precipitato dal terzo piano di un palazzo dove si trova l'appartamento di un connazionale.