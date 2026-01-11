Giornale di Brescia
Idf, seconda ondata di attacchi contro Hezbollah nel Libano

ROMA, 11 GEN - L'Idf ha dichiarato che oggi, per la seconda volta, hanno effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano, in seguito all'avviso di evacuazione per i residenti di Kfar Hatta, nel sud del Paese. Lo scrive il Times of Israel. In mattinata, l'esercito ha dichiarato di aver colpito i depositi di armi utilizzati da Hezbollah in diversi siti nel Libano meridionale, dopo aver rilevato attività in tali luoghi negli ultimi mesi.

