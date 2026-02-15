Giornale di Brescia
Idf, attaccato miliziani di Hamas usciti armati dai tunnel

TEL AVIV, 15 FEB - "Nelle ultime ore, l'Idf ha condotto attacchi contro Hamas dopo che ieri nell'area di Beit Hanoun diversi miliziani armati si sono nascosti vicino alle macerie a est della Linea Gialla, in prossimità delle truppe, dopo essere usciti da infrastrutture sotterranee". Lo riferisce il portavoce militare sottolineando che "l'attraversamento della Linea Gialla vicino all'esercito, mentre si è armati, costituisce una violazione della tregua e dimostra come Hamas violi l'accordo per colpire le truppe". "Gli attacchi vengono condotti contro obiettivi di Hamas in modo mirato, nel rispetto dei principi del diritto internazionale".

TEL AVIV

