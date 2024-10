Identificato l'autore dell'imbrattamento a Bolzano

BOLZANO, 08 OTT - La Questura di Bolzano ha individuato e denunciato l'autore dell'imbrattamento con vernice rossa davanti al Consiglio provinciale di Bolzano in occasione del primo anniversario dell'attacco di Hamas. Si tratta, apprende l'ANSA, di un 36enne bolzanino, T. D. A., appartenente all'area anarco-insurrezionalista attiva in Trentino Alto Adige e già denunciato, in passato, per reati connessi ad iniziative e manifestazioni illegali organizzate dal gruppo anarchico locale. E' stato identificato dalla Digos grazie alla rivendicazione, le immagini della videosorveglianza e alle impronte lasciate dalle scarpe in Piazza Magnago.