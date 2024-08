Iacovone sarà vice sindaco Bari, si consolida patto con Laforgia

BARI, 19 AGO - Il sindaco di Bari Vito Leccese consolida il patto con Michele Laforgia, l'altro candidato sindaco del centrosinistra alle scorse amministrative con cui recentemente ha ricucito lo strappo dopo le incomprensioni sull'ordinanza anti-bivacco, designando come vice sindaco l'avvocato Giovanna Iacovone, rappresentante indicata dall'associazione La Giusta Causa, neo assessore a Rigenerazione urbana e sociale, alla Prossimità e alla Transizione digitale. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino a margine della conferenza stampa di presentazione della giunta comunale. Anche il Pd ambiva all'incarico. "Io ringrazio Michele Laforgia - ha osservato il sindaco - con cui, seppur all'intero di un contesto molto dialettico, abbiamo convenuto circa la possibilità di continuare la collaborazione e di avviare questa esperienza di governo insieme. Questo al pari del ringraziamento di tutte le forze politiche che hanno dato un contributo per arrivare a questo risultato". Leccese aveva iniziato la presentazione della squadra di governo esprimendo riconoscenza "per la loro disponibilità - ha detto - a persone straordinarie che ho conosciuto in diversi momenti della mia vita" e "in particolare due persone legate al mio passato: la professoressa Giovanna Iacovone, docente di diritto amministrativo che lavora su questioni delicate e ha accettato di far parte di questa squadra, ed Elda Perlino, una persona fantastica con cui seppur non in modo quotidiano abbiamo condiviso un percorso. Insieme a Cerare Veronico e Mauria Maugeri hanno dato avvio all'associazione Sviluppo sostenibile. Ha un impegno ambientalista fortissimo". La mancata assegnazione di un assessorato alla lista Leccese sindaco e la nomina in quota ai pentastellati di un "esterno", Raffaele Diomede, iscritto al M5s ma non candidato, sembra abbia provocato qualche malumore. Leccese ha riferito che presto distribuirà le altre deleghe tra gli assessori e i consiglieri della maggioranza. Per l'Urbanistica sembra favorito il consigliere Pierluigi Introna. Mercoledì è in programma il primo Consiglio comunale con all'ordine del giorno il giuramento del sindaco e l'elezione del presidente e vicepresidente della massima assise cittadina.