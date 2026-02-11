Iacchetti diffida Meta perché rimuova contenuti falsi e offensivi

MILANO, 11 FEB - Il comico Enzo Iacchetti, presentatore di Striscia la notizia, attraverso i suoi legali, ha diffidato formalmente Meta Platforms chiedendo che sia rimossa da Facebook una serie di contenuti ritenuti "gravemente e gratuitamente offensivi, oltre che falsi, usurpativi dell'immagine e tesi ad istigare all'odio. Contenuti che ledono l'onore, l'immagine e la reputazione dell'artista, nonché la sua serenità e libertà morale", si legge in un comunicato della trasmissione Mediaset. E ha anche annunciato una denuncia-querela nei confronti degli autori. Si tratta di una scelta presa da un lato per tutelare la sua immagine e dall'altro per opporsi all'uso dei social come veicoli di odio e disinformazione. "Come avviene per ogni personaggio pubblico, Enzo Iacchetti ha sempre accettato il confronto e anche le critiche più aspre, nel rispetto della libertà di espressione e del pluralismo delle opinioni - è spiegato nella querela- Ben diverso, però, è il caso di accuse volgari, mortificanti e basate su deliberata mistificazione, che travalicano ogni forma di critica legittima e si trasformano in aggressioni reputazionali, amplificate dall'uso distorto dei social network e accompagnate da evidenti intenti di incitamento all'odio. Contenuti che non possono e non devono essere tollerati". Si tratta di post con fotomontaggi che lo accostano all'ideologia nazista, lo rappresentano con i baffetti alla Hitler e che sono "del tutto estranei a qualsiasi forma di legittima manifestazione del pensiero, oltre che in violazione del diritto all'immagine e degli standard della community della piattaforma". La diffida è stata inviata a inviata a Meta Platforms Ireland Ltd e Meta Platforms, Inc. e chiede non solo di rimuovere i contenuti ma anche di prendere misure perché non vengano ripetuti "riservandosi in caso contrario ogni azione in sede giudiziaria, anche d'urgenza, per il risarcimento dei danni subiti". Nei mesi scorsi Iachetti è finito nel mirino del web per le sue posizioni su Gaza e su Israele per le quali è stato denunciato anche per antisemitismo dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.