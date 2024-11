I social dei governatori, i più seguiti e i più 'coinvolgenti'

ROMA, 19 NOV - Da Facebook a Instagram, passando per X e TikTok. Il report annuale di Arcadia sull'anno social dei presidenti di Regione premia il coinvolgimento della governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, in cima alla classifica di engagement sia su Facebook che su Instagram. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tra i più prolifici, mentre quello della Campania, Vincenzo De Luca, fa registrare il maggiore numero di follower in un anno. Nella classifica del sentiment, per il secondo anno consecutivo a incassare la percentuale più alta di gradimento è Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 78% di mood positivo. A distinguersi in maniera particolare negli ultimi 12 mesi sono stati gli account dei presidenti che si sono esposti con maggior insistenza sul tema dell'autonomia differenziata, in particolare De Luca e Zaia, ma in loro compagnia ci sono anche Roberto Occhiuto (Calabria) e Renato Schifani (Sicilia). I governatori di tutta Italia - si legge nel report sui dati di Fanpage Karma - continuano a preferire i social 'classici', mentre solo in nove hanno un account TikTok.