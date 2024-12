I soci Ferpi potranno aderire a due piani Casagit dedicati

ROMA, 17 DIC - È stata firmata oggi nella sede della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) una convenzione tra Casagit Salute e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi), che rappresenta i professionisti delle relazioni pubbliche e della comunicazione. I soci Ferpi potranno scegliere di aderire a due piani sanitari: 'Salute protetta' e 'Salute serena'. "Con Ferpi in passato abbiamo avuto rapporti anche tesi - ha ricordato la segretaria generale di Fnsi, Alessandra Costante - ma con la nuova dirigenza abbiamo trovato immediatamente sintonia e accordo", anche grazie al "gancio lanciato dal presidente di Fnsi, Vittorio Di Trapani". Quello a cui potranno accedere i colleghi Ferpi "non sarà il profilo giornalistico di Casagit - ha chiarito -. Ma si tratta di due profili molto ricchi che daranno la possibilità ai soci Ferpi che entrano nel mondo Casagit di avere un'assistenza sanitaria di altissimo livello". Una convenzione che Costante ritiene necessaria "perché purtroppo la sanità in Italia sta retrocedendo. Ci sono regioni in cui è difficile accedere alle cure della sanità pubblica" e, laddove è più semplice, "la sanità pubblica sta diventando 'costosa', ci sono esami per cui il ticket è sempre più alto". "Questo allargamento va a rivolgersi a un mondo vicino a quello tradizionale del giornalismo contrattualizzato da cui Casagit nasce e si è sviluppata fin qui - ha commentato il presidente di Casagit Salute, Gianfranco Giuliani -. L'accordo con Ferpi è come l'incontro tra due vicini di casa che condividono il pianerottolo e hanno finalmente cominciato a frequentarsi". Una soluzione che offrirà ai soci Ferpi "una copertura sanitaria che si allarga anche alla famiglia - ha specificato il presidente di Ferpi, Filippo Nani - e che offre quindi un ulteriore servizio alla comunità professionale dei comunicatori. Ferpi si occupa della formazione continua e dell'aggiornamento costante, ma la convenzione di oggi con Casagit è un'attenzione particolare al benessere delle persone e delle loro famiglie".