I servizi segreti del Venezuela hanno arrestato un Marine Usa

CARACAS, 04 SET - Un militare statunitense è stato arrestato il 30 agosto scorso a Caracas, da agenti dell'intelligence venezuelana, il Sebin. "Siamo a conoscenza della notizia secondo cui un Marine è stato arrestato durante un viaggio personale in Venezuela. La Marina degli Stati Uniti sta indagando e sta lavorando a stretto contatto con il Dipartimento di Stato", ha dichiarato un funzionario statunitense che ha confermato la notizia alla Cnn. Un altro funzionario ha precisato che il militare non era in viaggio ufficiale o con una licenza approvata quando si è recato nel Paese caraibico e, fino ad ora, non è chiaro il motivo per cui si sia recato in Venezuela. Nel frattempo, un portavoce del Dipartimento di Stato Usa si è limitato a dire che "siamo a conoscenza di notizie sulla detenzione di un membro delle forze armate in Venezuela" aggiungendo poi: "Non abbiamo ulteriori informazioni da condividere in questo momento".