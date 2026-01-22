I riformisti Pd non firmano il ddl del partito sull'antisemitismo

ROMA, 22 GEN - I senatori riformisti del Pd, che avevano firmato il ddl Delrio sull'antisemitismo, non sottoscriveranno il disegno di legge ufficiale del partito redatto dal senatore Andrea Giorgis ed oggi discusso all'assemblea del gruppo. Lo ha detto ai giornalisti lo stesso Graziano Delrio. Delrio ha spiegato di ritenere necessaria una legge specifica contro l'antisemitismo, mentre il ddl Giorgis vuole contrastare le discriminazioni, tra cui quelle antisemite.