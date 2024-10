I ministri del G7 inclusione e disabilità incontreranno il Papa

PERUGIA, 10 OTT - La delegazione dei ministri del "G7 inclusione e disabilità" che si svolgerà ad Assisi e Perugia, incontrerà il 17 ottobre Papa Francesco, al quale verrà consegnata una copia della Carta di Solfagnano, il documento condiviso che rappresenterà la comunione d'intenti dei Paesi partecipanti nell'attuare politiche concrete al fine di ridare centralità alle persone, alle loro capacità e ai loro sogni. Ad annunciarlo oggi in una conferenza stampa la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. "Credo che un confronto con il Santo Padre - ha detto la ministra -, che ha sempre parlato di disabilità come di un tema su cui dobbiamo investire di più e ha sempre esortato a non lasciare indietro nessuno, sarà un grande onore per noi e per tutti i paesi che parteciperanno. Si tratterà di un momento molto emozionante e sono fortemente convinta che il lavoro che stiamo portando avanti deve davvero riguardare tutti e vogliamo testimoniarlo anche in questo modo".