I migranti tornano in Italia domani su una nave militare

ROMA, 18 OTT - I dodici migranti per i quali il tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel centro italiano per i rimpatri a Gjader partiranno domani dall'Albania su una nave della Marina militare per tornare in Italia approdando a Bari. Lo si apprende da fonti sul posto secondo cui i migranti potrebbero poi essere portati in un centro per richiedenti asilo. Nonostante la loro richiesta di asilo sia già stata respinta nelle ultime ore, i migranti hanno ancora la possibilità di fare ricorso entro quattordici giorni per poter chiedere nuovamente che gli venga riconosciuto questo status.