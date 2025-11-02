Giornale di Brescia
I Marines si esercitano in manovre di sbarco a Porto Rico

epa12285573 A KAAV amphibious assault vehicle of South Korea, used to carry Marines, rushes onto a beach under a smoke screen as South Korea and the United States conduct combined drills on the coast of Pohang, North Gyeongsang Province, southeastern South Korea, 06 August 2025. The Korea Marine Exercise Program, which kicked off 21 July, involved some 2,500 troops, including U.S. Marines from Okinawa, Japan. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
PUERTO RICO, 02 NOV - Il Pentagono ha riferito che il Corpo dei Marines ha condotto esercitazioni di sbarco e infiltrazione, in un momento caratterizzato dalla crescente presenza militare Usa nei Caraibi e dalle speculazioni su un possibile attacco al Venezuela. Il Comando Sud degli Usa ha pubblicato un messaggio su X accompagnato da un video in cui si segnala che la 22esima Unità di Spedizione dei Marines ha realizzato "operazioni di addestramento a Porto Rico". Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature impegnato in un'operazione supportata da diversi elicotteri dai quali i militari si esercitano negli sbarchi. "Le forze statunitensi - si legge nel post - sono schierate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud, delle operazioni dirette dal Dipartimento della Guerra e delle priorità del presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria".

PUERTO RICO

