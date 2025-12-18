I manifestanti tentano rientro in Askatasuna ma vengono respinti

TORINO, 18 DIC - I manifestanti in presidio di fronte al centro sociale Askatasuna, sgomberato oggi, hanno tentato di rientrare nell'edificio e sono stati respinti dal cordone di sicurezza delle forze di polizia, che ha usato anche l'idrante. Una parte degli attivisti si è poi spostata verso il campus Einaudi, dove sono state fatte scritte sui muri, tra le quali "più sbirri morti". Qui sono stati nuovamente dispersi con gli idranti. La parte di attivisti che sta cercando di muoversi in corteo è stata poi respinta in corso Regina Margherita, mentre si muoveva in direzione del Po. Le forze dell'ordine continuano a impedire ai manifestanti di spostarsi, utilizzando idranti e lacrimogeni.