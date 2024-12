I cristiani di Gaza pregano per fine di 'morte e distruzione'

GAZA, 24 DIC - Centinaia di cristiani nella città di Gaza devastata dalla guerra si sono riuniti in una chiesa pregando per la fine del conflitto che ha devastato gran parte del territorio palestinese, senza le luci scintillanti, le decorazioni festive e l'imponente albero di Natale che avevano abbellito la città di Gaza per decenni. La piazza del Milite Ignoto ora giace in rovina, ridotta in macerie dagli incessanti attacchi aerei israeliani. In mezzo alle macerie, i fedeli hanno cercato conforto anche se i combattimenti continuavano a imperversare lungo la fascia costiera. "Questo Natale porta con sé il tanfo della morte e della distruzione", ha detto George al-Sayegh, che per settimane ha cercato rifugio nella chiesa greco-ortodossa di San Porfirio del XII secolo. "Non c'è gioia, nessuno spirito festoso. Non sappiamo nemmeno chi sopravviverà fino alla prossima festa". Una parte della chiesa stessa è stata distrutta in un attacco aereo israeliano nell'ottobre dell'anno scorso, in cui sono stati uccisi 18 cristiani palestinesi, secondo il ministero della salute del territorio. A Gaza vivono circa 1.100 cristiani.