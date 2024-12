I carabinieri sequestrano una tonnellata di botti a Roma

ROMA, 31 DIC - Negli ultimi giorni che precedono la fine dell'anno, le attività dei carabinieri hanno portato alla denuncia di 9 persone e al sequestro di oltre una tonnellata di materiale, tra batterie di fuochi, petardi, candelotti e bombe carta. Le denunce delle ultime ore riguardano tre giovani, uno di loro trovato in possesso di 465 chili di botti detenuti senza alcun permesso. I militari della stazione di Roma Borgata Ottavia, nella cameretta di un ragazzo minorenne che vive con i genitori, hanno scoperto materiale pirotecnico artigianale, detenuto senza alcuna autorizzazione: 120 batterie di fuochi, d'artificio del peso complessivo di 465 kg, che sono state sequestrate e affidate ad un deposito specializzato. A Campagnano di Roma, i carabinieri hanno denunciato due giovani del posto, un 19enne e un 25enne, fermati in strada per un controllo e trovati in possesso di 10 candelotti artigianali.