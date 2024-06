Hrw, il Parlamento in Perù vuole approvare 'leggi pericolose'

LIMA, 12 GIU - Il Parlamento del Perù "si appresta ad approvare, in vista della fine della sessione legislativa il 15 giugno, leggi che minano l'indipendenza della magistratura, restringono lo spazio civico e ostacolano le indagini sulla criminalità e sulle violazioni dei diritti umani". In un comunicato l'organizzazione Human Rights Watch (Hrw) ha sostenuto che "i membri dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) dovrebbero discutere della situazione in Perù durante l'assemblea generale che si terrà in Paraguay a fine giugno". Hrw rileva che i parlamentari hanno presentato un emendamento costituzionale che, se approvato, "eliminerebbe gli organi giudiziari chiave e minerebbe l'indipendenza delle autorità elettorali". Inoltre, sono stati presentati progetti che "conferirebbero al governo poteri eccessivamente ampi per controllare le organizzazioni non governative e indebolire le indagini sulle violazioni dei diritti umani commesse negli anni '80 e '90". Secondo la legge peruviana, gli emendamenti costituzionali devono essere approvati in due periodi congressuali separati, con il prossimo che inizierà il 27 luglio. "I legislatori peruviani - ha affermato Juanita Goebertus, direttrice per le Americhe di Hrw - intensificano azioni per controllare le autorità giudiziarie ed elettorali con leggi distruttive". "Queste misure - ha concluso - potrebbero avere gravi conseguenze per tutti i peruviani, consentendo alla criminalità organizzata di prosperare e rendendo più difficile per le persone ricevere protezione quando i loro diritti vengono violati".