Hezbollah, razzi su Israele in risposta attacco su soccorsi

ROMA, 08 SET - Hezbollah ha lanciato razzi contro una città del nord di Israele come rappresaglia per un attacco che ha ucciso tre operatori della Protezione civile nel sud del Libano. Lo ha detto il gruppo libanese: "In risposta agli attacchi nemici e in particolare all'attacco" che sabato ha ucciso gli operatori dei soccorsi a Froun, nel sud del Libano, i combattenti di Hezbollah "hanno bombardato Kiryat Shmona con una raffica di razzi Falaq".