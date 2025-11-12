Herzog, stimo Trump ma per grazia serve procedura formale
epa12464281 Israeli President Isaac Herzog speaks during the funeral procession of late Israeli hostage Uriel Baruch in Jerusalem, 19 October 2025. Baruch was kidnapped by Hamas on 07 October 2023 at the Nova music festival and killed in captivity. His body was returned as part of a ceasefire agreement between Israel and Hamas. EPA/ABIR SULTAN
AA
TEL AVIV, 12 NOV - "Il presidente israeliano Herzog nutre la massima stima per il presidente Trump e continua a esprimere il suo profondo apprezzamento per il suo incrollabile sostegno a Israele, per il suo straordinario contributo al ritorno degli ostaggi, per la ridefinizione della situazione in Medio Oriente, in particolare a Gaza, e per la garanzia della sicurezza dello Stato di Israele". Tuttavia "chiunque chieda la grazia presidenziale deve presentare una richiesta formale secondo le procedure stabilite", lo riferisce una nota l'ufficio di Herzog, dopo la lettera di Donald Trump chiede la grazia per il premier Netanyahu.
