Hacker arrestato, l'avvocato presenta istanza di scarcerazione

NAPOLI, 05 OTT - Ha presentato un'istanza al Riesame di Napoli per chiedere l'attenuazione della misura cautelare del carcere l'avvocato Gioacchino Genchi, legale di Carmelo Miano, l'hacker siciliano arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia Postale al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. Nella richiesta depositata dal legale viene sottolineata l'insussistenza del pericolo di fuga, del rischio di inquinamento delle prove e della possibilità di reiterare i reati contestati, che sono accesso abusivo aggravato a strutture informatiche e diffusione di malware e programmi software, commessi in concorso. Su Miano pende a Gela un procedimento per riciclaggio, dal 2021: la procura della Repubblica, su istanza del legale, ha restituito a Miano tutte le copie forensi degli hard disk che gli erano stati sequestrati all'epoca dalla Guardia di Finanza, attraverso un provvedimento del pubblico ministero titolare del fascicolo. "In relazione agli accessi, ammessi da Miano, alle caselle di posta elettronica di alcuni magistrati inquirenti - spiega inoltre l'avvocato Genchi - ritengo vi sia l'incompetenza funzionale delle procure della Repubblica di Napoli e di Roma, su cui insisto". Genchi, infatti, ha chiesto il trasferimento degli atti alla Procura di Perugia. Intanto c'è attesa per la decisione del gip di Napoli dopo l'interrogatorio di garanzia sostenuto ieri dall'hacker 24enne durante il quale ha ammesso l'accesso abusivo nei server del Ministero della Giustizia e di altre importanti aziende italiane.