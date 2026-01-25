Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Ha saputo della morte dei genitori, Carlomagno sorvegliato a vista'

AA

ROMA, 25 GEN - Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori dell'uomo, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara,

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario