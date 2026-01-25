'Ha saputo della morte dei genitori, Carlomagno sorvegliato a vista'
AA
ROMA, 25 GEN - Claudio Carlomagno "è venuto a conoscenza della morte dei genitori ed è sorvegliato a vista" in carcere. A dirlo l'avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio di Federica Torzullo, in merito alla morte dei genitori dell'uomo, trovati ieri impiccati nella loro villetta ad Anguillara,
