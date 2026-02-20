Giornale di Brescia
Ha le cuffie e non sente l'arrivo del treno, diciassettenne muore

CAMPOBELLO DI MAZARA, 20 FEB - Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all'altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie. L'impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.

CAMPOBELLO DI MAZARA

