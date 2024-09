Gusttavo Lima ora vuole 'la riparazione ai danni dell'immagine'

SAN PAOLO, 25 SET - I legali del cantante Gusttavo Lima hanno annunciato che faranno ricorso per ottenere un "minimo di riparazione all'immagine" dell'artista, dopo che la giustizia del Pernambuco ha revocato il mandato di custodia cautelare a suo carico, spiccato lunedì nell'ambito di un'inchiesta su un giro di scommesse illegali e riciclaggio di denaro. "Gusttavo Lima ha sempre avuto una vita specchiata e una carriera dedicata alla musica e ai fan. A tempo debito, saranno adottate misure giudiziarie per ottenere un minimo di riparazione per tutti i danni causati alla sua immagine", scrivono gli avvocati dell'artista. Secondo i legali, il rapporto del cantante "con le società indagate era strettamente legato all'uso dell'immagine e derivava dalla vendita di un aereo". Tutte le trattative si sono svolte "legalmente, con transazioni bancarie e dichiarazioni agli organi competenti", spiegano. Lima si è recato negli Stati Uniti poche ore prima che il giudice del tribunale penale di Pernambuco, Andrea da Cruz, lunedì emettesse l'ordine di cattura, e non è mai stato arrestato.