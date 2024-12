Gusmeroli a Elkann, venga alle Camere a discutere piano

ROMA, 03 DIC - Le chiedo "ancora una volta di partecipare ad un'audizione congiunta dinnanzi alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato per discutere in Parlamento del piano industriale del gruppo Stellantis, della continuità produttiva e del mantenimento dei posti di lavoro nel nostro Paese". E' quanto recita la lettera inviata a John Elkann dal presidente della Commissione Attività Produttive della Camera Alberto Gusmeroli. Gusmeroli rimarca "la volontà di tutte le forze politiche di conoscere la visione strategica del socio di riferimento di Stellantis" e "l'esigenza di proseguire in Parlamento un dialogo positivo". "Tali riflessioni - scrive Gusmeroli (Lega) nel documento inviato ieri - assumono ancor più rilievo alla luce delle recenti notizie di stampa relative alle dimissioni dell'amministratore delegato, Carlos Tavares, e all'istituzione di un nuovo comitato esecutivo da lei presieduto per completare il processo di nomina del nuovo Ceo e garantire 'la puntuale attuazione della strategia della società nell'interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders'".