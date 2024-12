Guida con passamontagna e lampeggiante, ma per un video musicale

BOLZANO, 10 DIC - Guidava con passamontagna e all'interno dell'auto aveva un lampeggiante blu. L'autore del fatto non era però un malvivente, ma una comparsa per un video musicale. E' quanto è accaduto l'altra notte a Laives, in Alto Adige. I Carabinieri durante un controllo del territorio, hanno fermato un 24enne di Bolzano, sorpreso in circostanze sospette. Il giovane, fermato alla guida di un'Alfa Romeo 159, presentava il bagagliaio aperto e indossava un passamontagna, circostanza che ha immediatamente destato l'attenzione dei militari. Durante l'ispezione della vettura, i Carabinieri hanno rinvenuto un lampeggiante blu del tipo in uso alle forze di polizia, oltre a un secondo passamontagna all'interno del mezzo. I primi accertamenti eseguiti sul posto hanno rivelato che il giovane faceva parte di un gruppo di persone impegnate nella realizzazione di un video musicale, in cui avrebbe impersonato un appartenente alle forze dell'ordine. Il bolzanino è stato comunque denunciato. Il comandante della Compagnia di Egna, Capitano Federico Seracini, ha ribadito l'assoluto divieto verso l'utilizzo improprio di dispositivi e strumenti riservati alle forze dell'ordine, sottolineando l'impegno quotidiano dell'Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza pubblica.