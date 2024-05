Guasto su AV Roma Firenze, circolazione molto rallentata

ROMA, 26 MAG - Sulla linea Alta Velocità Roma - Firenze, dalle ore 8:00, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea. Le cause del guasto sono in corso di accertamento. I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana.