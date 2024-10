Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma

ROMA, 29 OTT - Il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato oggi al Nazareno la segretaria del Pd Elly Schlein insieme ai segretari Pd di Roma e del Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, per fare il punto sulle sfide che attendono Roma alla vigilia del Giubileo. E' quanto si apprende da fonti del Campidoglio, che riferiscono di una "piena condivisione delle strategie future, unità di intenti per proseguire il positivo lavoro di trasformazione della Capitale, sostegno al lavoro dell'amministrazione e valorizzazione del contributo politico e programmatico del Pd al rilancio di Roma". L'incontro, in sintesi secondo le stesse fonti, è stato "molto positivo e si è svolo in un clima di grande cordialità".