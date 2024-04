Gualtieri, 'svolta social? E' un esercizio di trasparenza'

ROMA, 17 APR - "Siamo nella fase in cui dopo la fase dell'impostazione dei progetti ora che queste opere sono partite io le seguo e mi sembra corretto raccontarle ai cittadini. E' un esercizio di trasparenza, per dare modo alle persone di dare un giudizio". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a L'Aria che Tira su La7 parlando della sua 'svolta social' nel racconto dei cantieri in città. "Io l'ho detto: prendetevela con me per i cantieri - ha detto ancora - Ma se uno è trasparente e fa capire perché sta facendo le cose, qual è l'obiettivo, perché si deve chiudere la metro... le persone sono intelligenti e vogliono essere informate e capire. Io credo che la maggior parte della gente pensi che ne valga la pena. Roma era a pezzi".