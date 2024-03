Gualtieri presenta Prestipino, prima Garante degli Animali

ROMA, 19 MAR - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore all'Ambiente Sabrina Alfonsi hanno presentato stamattina il primo Garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino nella Colonia Felina 'I gatti di Piramide' a via Ostiense. Il Garante degli animali, secondo la delibera consiliare, promuove il benessere, la tutela e i diritti degli animali sul territorio capitolino senza che le venga corrisposta alcuna indennità di funzione. Tra i suoi compiti c'è la sensibilizzazione sul tema della tutela degli animali, della prevenzione e del contrasto al randagismo, la facoltà di ricevere segnalazioni e reclami, anche informali, sui rischi per il benessere degli animali e di interagire con le autorità competenti per acquisire altre informazioni, e ancora il monitoraggio delle realtà che detengano animali, quali i canili, gli allevamenti, i circhi, il Bioparco, ed anche i laboratori per la sperimentazione animale. "Siamo in una delle più importanti colonie feline della città, che sono 5000, per presentare la garante Prestipino - ha detto Gualtieri - Siamo felici che sia stata nominata e lo consideriamo un passaggio importante. La funzione è decisiva, a Roma vivono tanti animali e prendersi cura di questa parte degli abitanti è fondamentale. Nelle aree verdi tante specie accrescono la biodiversità, e poi ci sono i tanti animali che vivono con i cittadini romani. È importante prendersi cura di loro con una figura che può dare loro voce. Patrizia può svolgere in modo egregio questo lavoro perché è un tema che fa parte del suo impegno politico. Patrizia è tosta e quando prende a cuore una causa sarà efficace e metterà sempre al primo posto i diritti degli animali - ha concluso Gualtieri - è una scelta che dà peso politico a una dimensione della nostra città molto importante". "Ho già ricevuto centinaia di messaggi, ognuno mi chiede qualcosa - ha detto Prestipino, ricordando di quando "facevo la volontaria al canile di Porta Portese che era drammatico: oggi al confronto abbiamo un hotel a cinque stelle. Io credo nella cultura del rispetto - ha aggiunto - non si può convivere tra uomo e esseri senzienti senza il rispetto e questo principio va fatto assimilare in tenera età".