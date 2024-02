Gualtieri, 'in 5 anni si può fare molto, in 10 si fa tutto'

ROMA, 19 FEB - "Roma si può governare, lo stiamo facendo, può diventare una città normale. Quando mi sono candidato lo sapevo che la situazione era difficile: con 5 anni si può fare molto, con 10 si può fare tutto e io voglio farlo per dieci anni". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a 'Quarta Repubblica'. "Io chiedo di essere giudicato quando ho avuto il tempo di fare le cose che andavano fatte. Su alcune cose io posso dire 'mi servono più poteri' - ha aggiunto - Su altre invece dico: 'mi servono tre anni per farlo'". Il sindaco, sulla scia di alcuni servizi sui disservizi della Capitale, ha affrontato diversi argomenti. Gli ascensori e i dispositivi di traslazione delle metropolitane, ha detto, saranno funzionanti "al 95%, che è la percentuale fisiologica dei posti civili, al 1 gennaio 2025, per il Giubileo. Adesso stiamo all'85% che funzionano, perché c'è un 5% che è in attesa del collaudo da un'agenzia di Stato. Al Giubileo saremo al 95%". "Nessun sindaco al mondo può risolvere il problema dell'immigrazione - ha detto ancora - Negli Usa quella degli homeless è una emergenza nazionale e i sindaci non sanno come fare. Se non li si può integrare rimangono per strada. Poi una volta al mese si fa uno sgombero, vengono identificati e poi tornano. Non vengono integrati, non vengono rimpatriati. Io i rifiuti li posso togliere, ma le persone non sono rifiuti - ha sottolineato - e non sanno dove andare. Non è un problema di decoro urbano ma di integrazione. Noi abbiamo aumentato i posti di accoglienza del 40%".