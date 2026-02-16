Gualmini entra in Azione, 'è come tornare a casa'

ROMA, 16 FEB - L'eurodeputata Elisabetta Gualmini passa dal Pd ad Azione. Lo ha annunciato la stessa Gualmini in una conferenza stampa al Senato. "E' un po' come tornare a casa - ha spiegato - abbiamo fatto tante battaglie comuni". "Il Pd ha cambiato struttura - ha aggiunto - c'è stata una mutazione genetica, che porta un riposizionamento nella sinistra radicale che taglia fuori la cultura del riformismo di cui ho sempre fatto testimonianza".