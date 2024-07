Grosso incendio nel Napoletano, in fiamme industria dolciaria

A Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni all'interno dello stabilimento conserviero 'La Torrente', in via Paludicella, 3. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. Sant'Antonio Abate, 13 luglio 2023 ANSA +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++