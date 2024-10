Grillo, rivendico il diritto all'estinzione del Movimento

ROMA, 26 OTT - "Io non voglio assolutamente fare casino o meno, io rivendico da creatore del movimento. Rivendico il mio diritto all'estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle, con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco. Quindi, va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia bella, simpatica, sincera, con scritto, Oz e i suoi 22 mandati può arrivare all'8%". Così sul suo blog Beppe Grillo. "Se vogliamo essere sobri" e "anche intelligenti, si capisce benissimo che c'è qualcosa che non quadra. E anche queste elezioni che stanno avvenendo in Liguria e in Emilia Romagna, ma i candidati che appoggiano questo movimento progressista di sinistra ma chi li ha votati? C'è stata una votazione dal basso, questa sarebbe la democrazia dal basso no, sono stati catapultati dall'alto, messi lì, i soliti giochi della vecchia politica. Quindi, cioè non è democrazia dal basso, è una bassa democrazia".