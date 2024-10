Greta Thunberg in corteo a Milano con i Fridays for future

MILANO, 11 OTT - L'attivista Greta Thunberg sta partecipando al corteo a Milano con i Fridays for future. Una manifestazione partita questa mattina da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica e durante la quale la protesta riguarda, come recitano gli slogan, lo "stop al genocidio" in Palestina. L'attivista svedese, con una kefiah sulle spalle, ha sfilato con circa un migliaio di studenti che hanno compiuto diverse azioni lungo il corteo, in particolare davanti al Museo della Scienza e della Tecnica dove è stato piazzato un missile di cartapesta "perchè è finanziato da Leonardo che aiuta a bombardare Gaza".