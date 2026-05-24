'Grazie, vi voglio un gran bene', l'audio di Petrini durante il suo commiato

POLLENZO, 24 MAG - "Una cosa sola... una cosa sola vi debbo dire, vi ringrazio per quello che fate e vi voglio un gran bene". È il messaggio, scelto dai familiari, che è risuonato all'Agenzia di Pollenzo, frazione di Bra, nel Cuneese, con la voce di Carlin Petrini, nel corso della cerimonia pubblica di commiato di stamani. Un breve audio al termine del quale l'intera platea ha dedicato un lungo applauso al fondatore di Slow Food. In tutti i negozi del paese intanto oggi c'è la sua foto, con la scritta: "Ciao Carlo".