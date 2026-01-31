Giornale di Brescia
Gratteri, stavolta all'anno giudiziario ci sono per dire no alla riforma

NAPOLI, 31 GEN - "L'anno scorso doveva essere mandato un messaggio, il non esserci per me era importante. Quest'anno ci sono e parlo. lo sto facendo in tutte le trasmissioni televisive dove vengo invitato per spiegare per quale motivo bisogna votare no, che tutte queste riforme sulla giustizia che stanno facendo non servono assolutamente a velocizzare i processi e a dare risposte alle persone che hanno bisogno di giustizia". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in riferimento alla sua assenza lo scorso anno all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Notoriamente schierato contro la riforma Nordio, Gratteri ha salutato con un sorriso e una stretta di mano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che rappresenta il governo alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario.

