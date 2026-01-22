Giornale di Brescia
Gratteri: "Minori carne da macello e utili idioti per il crimine"

NAPOLI, 22 GEN - "I minori sono diventati carne da macello e utili idioti per il crimine". Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha risposto ai cronistinel corso della conferenza stampa a Napoli sul blitz anticamorra della Polizia nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, dove sono state arrestate 19 persone tra cui tre minorenni. "Quello di avere nella commissione dei reati, anche di tipo mafioso, sempre più il coinvolgimento dei minori, è un trend nazionale - sottolineato - Un trend in crescita per carenza educativa e perché rischiano meno" degli adulti.

Argomenti
GratteriNAPOLI

