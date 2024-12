Gratteri, 'le mafie al Nord hanno trovato terreno fertile'

AOSTA, 07 DIC - "Quando le mafie si radicano sul territorio, poi, tra l'altro, votano fanno votare, creano consenso e non le cacci più. Le mafie comprano tutto e così stiamo cedendo la nostra democrazia, la nostra libertà. Ai mafiosi non interessa guadagnare, ma riciclare. L'obiettivo non è accumulare ma fare uscire i soldi alla luce del sole". Così il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, sul palco del teatro Splendor di Aosta assieme ad Antonio Nicaso, esperto di mafie e di criminalità organizzata, durante la presentazione del loro ultimo libro 'Una cosa sola' (Mondadori). "Troppo facile - ha detto Nicaso - scaricare la colpa sui meridionali, sui calabresi che sono venuti al Nord. Non sono venuto qui a difendere i calabresi, non ne hanno bisogno. Ma bisogna dire le cose come stanno: le mafie non sono venute al Nord come un virus a infettare un territorio sano, bensì hanno trovato un territorio fertile e la politica è stata miope".