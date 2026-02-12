Gratteri, al referendum voteranno Si imputati e massoneria deviata

CATANZARO, 12 FEB - Al referendum sulla Giustizia "per il 'no' voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'si' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso di un'intervista in video rilasciata al Corriere della Calabria.